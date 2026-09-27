हाथरस के मेला श्रीदाऊजी महाराज में हरियाणवी गायक रविंद्र सिंह काका के गीतों पर झूमे युवा

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मेला श्रीदाऊजी महाराज के पंडाल में शनिवार की रात आयोजित काका नाइट में प्रसिद्ध हरियाणवी गायक रविंद्र सिंह काका ने अपनी दमदार प्रस्तुतियों से युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। काका के लोकप्रिय गीत शुरू होते ही पंडाल तालियों और उत्साह से गूंज उठा। करीब एक घंटे तक चले कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह देखते ही बना। काका ने अपने चर्चित गीत लिबास से प्रस्तुति की शुरुआत करते हुए एक के बाद एक कई लोकप्रिय गीत सुनाए।

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