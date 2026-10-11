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हरदोई: अधेड़ की तबल व ईंट से कुचलकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 11 Oct 2026 09:51 AM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 09:51 AM IST







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बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह अतरौली-कोथावा मार्ग पर स्थित दुकानों के बरामदे में साधुवेश धारी एक अज्ञात अधेड़ की धारदार हथियार (तबल) और ईंटों से चेहरा कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। ... और पढ़ें

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