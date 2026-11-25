Hardoi News: गैरहाजिरी पर पीडब्ल्यूडी के दो एक्सईएन का वेतन रोका
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:00 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:00 PM IST
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हरदोई। मुख्यमंत्री की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन के संबंध में आयोजित वर्चुअल बैठक में गैरहाजिरी लोक निर्माण विभाग के दो अधिशासी अभियंताओं (एक्सईएन) को भारी पड़ गई। जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने बिना अनुमति बैठक से गैरहाजिरी पर नाराजगी जाहिर की। वहीं दोनों अधिशासी अभियंताओं के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई बैठक में जिलों से अधिकारियों को वर्चुअल तौर पर शामिल होने के आदेश थे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी शामिल होना था। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई थी। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता मुरलीधर गंगावार और निर्माण खंड-दो के अधिशासी अभियंता आरके मौर्या बैठक से गैरहाजिर रहे।
डीएम ने इसे अधिकारियों की लापरवाही और निर्देशों की अवहेलना मानते हुए दोनों अभियंताओं के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं अधिकारियों से कहा है कि बिना अनुमति के जिला मुख्यालय न छोड़ें और न ही बैठक से गैरहाजिर रहें।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई बैठक में जिलों से अधिकारियों को वर्चुअल तौर पर शामिल होने के आदेश थे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी शामिल होना था। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई थी। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता मुरलीधर गंगावार और निर्माण खंड-दो के अधिशासी अभियंता आरके मौर्या बैठक से गैरहाजिर रहे।
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डीएम ने इसे अधिकारियों की लापरवाही और निर्देशों की अवहेलना मानते हुए दोनों अभियंताओं के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं अधिकारियों से कहा है कि बिना अनुमति के जिला मुख्यालय न छोड़ें और न ही बैठक से गैरहाजिर रहें।
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