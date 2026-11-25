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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई बैठक में जिलों से अधिकारियों को वर्चुअल तौर पर शामिल होने के आदेश थे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी शामिल होना था। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई थी। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता मुरलीधर गंगावार और निर्माण खंड-दो के अधिशासी अभियंता आरके मौर्या बैठक से गैरहाजिर रहे।डीएम ने इसे अधिकारियों की लापरवाही और निर्देशों की अवहेलना मानते हुए दोनों अभियंताओं के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं अधिकारियों से कहा है कि बिना अनुमति के जिला मुख्यालय न छोड़ें और न ही बैठक से गैरहाजिर रहें।