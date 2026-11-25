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33 केवीए मन्नापुरवा को टाउन प्रथम फीडर बुधवार को दोपहर पौने दो बजे से पांच बजे तक बंद रहा। तय समय पर बिजली आपूर्ति बहाल न होने से लोगों के दैनिक कार्य प्रभावित हुए। घरों में पानी की मोटर न चलने से पेयजल की किल्लत भी महसूस की गई। कई व्यापारियों ने बताया कि बिजली न रहने से दुकानों व प्रतिष्ठानों में कामकाज की गति धीमी रही। इससे करीब तीन हजार उपभोक्ता प्रभावित हुए।वहीं विद्युत उपकेंद्र कोयल बाग के अस्पताल फीडर से जुड़े ब्लॉक सी आवास विकास बीपी सुपर मार्केट की आपूर्ति बुधवार को दोपहर पौने 11 बजे से शाम 6 बजे तक बाधित रही।इससे क्षेत्र के दो हजार उपभोक्ता बिजली न मिलने से प्रभावित हुए। अधिशासी अभियंता प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि लाइन पर काम होने के कारण आपूर्ति बंद करनी पड़ती है।