हरदोई: पुलिस की गोली से लंगड़ा हुआ शातिर लुटेरा, कैंटीन संचालक लूटकांड के चार लुटेरे गिरफ्तार

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हरदोई के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में दीपावली की रात कैंटीन संचालक से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक शातिर लुटेरा पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से चार शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,45,730 रुपये नगद, अवैध हथियार और लूटी गई मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।

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