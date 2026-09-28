पुलिस मुठभेड़ में पंजाब का तस्कर घायल, साथी गिरफ्तार; VIDEO

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नोनहरा थाना पुलिस ने सोमवार रात अटवा मोड़ पक्का पुल मंदिर के पास मुठभेड़ के दौरान दो शातिर गोतस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी। उसे उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। आरोपियों के कब्जे से पंजाब नंबर की डीसीएम, 10 गोवंश, तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद किया गया।

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