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प्रधानमंत्री के 25 वर्षों की देश सेवा का किया वर्णन; VIDEO
सेवा संकल्प अभियान के तहत शहर के रोडवेज बस डिपो और सिटी रेलवे स्टेशन परिसर के पास रविवार को नमो सेवा गाथा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इसके माध्यम से यूनिक सेवा समिति के कलाकारों ने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के देशहित में किए गए कार्यों संघर्षों और जनसेवा का विस्तार से वर्णन किया। पास से गुजर रहे लोग कलाकारों की भावपूर्ण प्रस्तुति देख ठिठक गए।
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