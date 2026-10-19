गाजीपुर में डीएम और एसपी ने किया भ्रमण, VIDEO

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जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने रविवार की देर शाम सैदपुर तहसील नंदगंज थाना में रूट मार्च किया गया। दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने शादियाबाद मोड़ से रूट मार्च निकला। मार्च नंदगंज बाजार होते हुए रेलवे स्टेशन नंदगंज पहुंचकर समाप्त हो गया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से बातचीत किया। साथ ही लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया।

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