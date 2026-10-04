{"_id":"6ac1eb9546bfaa4b260d9a9c","slug":"video-crpf-jawan-home-on-leave-dies-in-road-accident-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"छुट्टी पर घर आए सीआरपीएफ जवान की सड़क हादसे में मौत, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छुट्टी पर घर आए सीआरपीएफ जवान की सड़क हादसे में मौत, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sun, 04 Oct 2026 11:30 AM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 11:30 AM IST







Link Copied



मरदह थाना क्षेत्र के भवानीपुर कंसहरी गांव निवासी सीआरपीएफ जवान शशिकांत सिंह (36) की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह शनिवार की भोर वाराणसी- गोरखपुर फोरलेन के फुटपाथ पर टहल रहे थे। अज्ञात वाहन से कुचलकर उनकी मौत हो गई। ... और पढ़ें

विज्ञापन