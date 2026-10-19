तीन जगह सेंधमारी कर किराना दुकान से उड़ाए नकदी व सामान; VIDEO

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खानपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार स्थित एक किराना स्टोर में शनिवार की रात तीन जगहों से सेंध लगाकर घुसे चोरों ने 15 हजार नगदी और दो लाख रुपये के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद तो हो गई, लेकिन चोरों ने अपना मुंह बांधे रखा गया। इससे उनका चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। दुकानदार सोमारू ने बताया कि रात करीब तीन बजे चोरी की घटना हुई।

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