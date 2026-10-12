VIDEO: भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद का तिराहे पर फूंका पुतला

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गाजीपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने मणिपुर के कांग्रेस सांसद प्रो. अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर महिलाओं और लड़कियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर सरयू पांडेय पार्क में धरना दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर सांसद तिराहे पर पुतला फूंका। कार्यक्रम के दौरान सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष विभा पाल भाजपा में शामिल हुईं।

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