VIDEO: जनगणना की ट्रेनिंग के दौरान कार्मिकों को परोसे गए भोजन के पैकेट में आई दुर्गंध

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शिकोहाबाद के एके डिग्री कॉलेज में जनगणना की ट्रेनिंग के दौरान कार्मिकों को परोसे गए भोजन के पैकेट में आई दुर्गंध। सभी कार्मिकों ने खाने के पैकेटों को लेने से किया इनकार। कार्मिकों के बहिष्कार करने के बाद एसडीएम राजेश शुक्ला मौके पर पहुंचे। कार्मिकों के द्वारा बहिष्कार करने के बाद सभी पैकेटों को एकत्रित करके नगरपालिका की कचरा गाड़ी में भरकर ले जाया गया।

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