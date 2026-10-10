इटावा: पुलिस पर अनदेखी का आरोप लगा टावर पर चढ़ी वार्ड लेडी

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इटावा जिले के सैफई स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में वार्ड लेडी के पद पर तैनात मीना (45) पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक भवन के सामने करीब 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गईं। बेटे के ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट करने और पुलिस द्वारा अनसुनी किए जाने से आहत महिला ने यह कदम उठाया। सहकर्मियों के समझाने और पुलिस अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद वह करीब एक घंटे बाद नीचे उतरीं और लिखित शिकायत दी।

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