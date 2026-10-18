VIDEO: पुरानी रंजिश के चलते नगला गंजी में फायरिंग से दहशत, दो पक्षों में खूनी संघर्ष

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एटा के अलीगंज सर्किल के नगला गंजी गांव में फायरिंग की सूचना के बाद दो पक्षों के बीच विवाद ने उग्र रूप ले लिया। दोनों ओर से गोली चलाने, मारपीट और लाठी-डंडों से हमला करने के आरोप लगाए गए हैं। घटना में महिला-पुरुष समेत सात लोग घायल बताए गए हैं। इनमें फूलमती और शिल्पी की हालत गंभीर बताई गई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से सात लोगों को हिरासत में लिया है। घायलों को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।

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