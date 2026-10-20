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A blanket distribution ceremony for those in need was organized by social workers during the Ramlila performance taking place at the Siddheshwar Temple in Gram Ishara.
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VIDEO: क्षेत्र के ग्राम इशारा स्थिति सिध्देश्वर मन्दिर पर चल रहै रामलीला के मंचन में समाज सेवियों द्वारा जरूरत मंद लोगों के लिए कम्बल वितरण समारोह आयोजित किया गया।
एटा। ब्लाक क्षेत्र के सिध्देश्वर मन्दिर इशारा में चल रहे रामलीला मंचन में स्व. श्री किशन लाल जी की 13 वीं पुण्यतिथि पर उनके परिवारी जनपद मेनपुरी के कुरावली निवासी सुरेशचंद्र व राम वर्मा परिवार द्वारा जरूरत मंदों को कम्बल वितरण किये गए साथ समस्त रामलीला मण्डल कलाकरों व समिति पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। वही सुरेश चन्द्र स्वर्णकार द्वारा जानकारी देते हुए कहा कि उनके पिता स्व.श्री किशन लाल स्वर्णकार की पुण्य तिथि पर हर वर्ष समस्त परिवारी रामलीला मंचन के दौरान जरूरत मंदों की मदद के लिए कम्बल वितरण करते आ रहे है। जिससे ठंड के मौषम में गरीब निर्धन व्यक्तियों को ठंड के प्रकोप में राहत मिल सके इसी क्रम में इस वर्ष भी उनके पिता की तेरहवीं पुण्यतिथि पर भी कम्बल वितरण कार्यक्रम रखा गया है।जिसमे सैकड़ो जरूरत मंदों को कम्बल वितरण किये गए है। भगवान की अनुकम्पा बनी रहे आगे भी करते रहेंगे।
इस दौरान किशनलाल स्वर्णकार,समाजसेवी राम वर्मा,लक्ष्मण स्वर्णकार,सुमित स्वर्णकार,,पण्डित शैलेश चतुर्वेदी,लव,कुश ,शौरभ वर्मा,गोरब वर्मा,कृष्णा, अंश,वंश आदि सहित समस्त वर्मा परिवार मौजूद रहे।
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