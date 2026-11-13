काम अधूरा देख भड़कीं डीएम! ठेकेदार को लगाई जमकर फटकार

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कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले की तैयारियों में लापरवाही अब अधिकारियों के निशाने पर है। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई काम अधूरे पड़े हैं। इसी को लेकर हापुड़ की जिलाधिकारी कविता मीणा का गुस्सा ठेकेदार पर फूट पड़ा। खादर क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान डीएम ने काम में देरी और बार-बार बहाने बनाने पर ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई।

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