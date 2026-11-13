यूपी: हेल्थ सप्लीमेंट पर अब नॉट फॉर मेडिकल यूज लिखना अनिवार्य, ऑनलाइन बिक्री पर लागू होंगे कड़े नियम

हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के नाम पर बीमारी के इलाज, रोकथाम और नियंत्रण का दावा करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कस गया है। अब हर उत्पाद की पैकेजिंग पर उसकी श्रेणी लिखनी होगी। हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, विशेष आहार उपयोग के खाद्य पदार्थ, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के खाद्य पदार्थ, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक उत्पादों के सभी पैक पर नॉट फॉर मेडिकल यूज लिखना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) आयुक्त डॉ. रोशन जैकब की ओर से इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है।

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प्रदेश में इन उत्पादों की बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही है। एफएसडीए की समीक्षा में इन उत्पादों की निर्धारित खुराक और अनुशंसित दैनिक मात्रा (आरडीए) का उल्लंघन, अनधिकृत सामग्री का इस्तेमाल, भ्रामक नाम और विनिर्माण एवं विपणन संबंधी नियमों की अनदेखी सामने आई है। कई उत्पादों के माध्यम से बीमारी के निदान, उपचार और रोकथाम के दावे तक किए जा रहे हैं। जबकि खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आने वाले इन उत्पादों को दवा के विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कंपनियों की इस लापरवाही को देखते हुए अब प्रोटीन पाउडर, विटामिन-मिनरल सप्लीमेंट, हर्बल उत्पाद, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और विशेष चिकित्सीय आहार उत्पादों की गुणवत्ता के साथ अब उनके नाम, पैकेजिंग, लेबलिंग, विज्ञापन और स्वास्थ्य संबंधी दावों की निगरानी की जाएगी।डायबिटीज केयर, आर्थराइटिस केयर और किडनी केयर जैसे नामों से बिकने वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक रहेगी। ब्रांड मालिक, कॉन्ट्रैक्ट निर्माता, री-लेबलर, री-पैकर, वितरक, थोक एवं फुटकर विक्रेता और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी इस रोक के दायरे में आएंगे।खिलाड़ियों के लिए तैयार विशेष आहार उत्पादों में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की प्रतिबंधित सूची के पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, एफएसडीयू, एफएसएमपी, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक उत्पादों में दवाओं, हार्मोन, स्टेरॉयड, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक पदार्थों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा। हर्बल उत्पादों में केवल नियमन की अनुसूची-4 में अनुमत वनस्पतियां और उनके हिस्सों का ही उपयोग किया जा सकेगा।