शुभ लग्न: योगनिद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु, 21 नवंबर से 27 दिन में शादी के 12 मुहूर्त, मांगलिक कार्य भी होंगे

चातुर्मास के चार माह बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी पर 20 नवंबर को भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागृत होंगे। इसी के साथ विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। बैंडबाजे और शहनाई की मंगल धुन गूंजने लगेगी। 16 दिसंबर को खरमास शुरू होने से पहले विवाह के 12 मुहूर्त बन रहे हैं। विवाह के लग्न 21 नवंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक रहेंगे।

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नवंबर में 21, 24, 25, 26 और 30 तारीख को विवाह के मुहूर्त हैं। वहीं, दिसंबर में 2, 3, 4, 5, 6, 11 और 12 तारीख को विवाह का लग्न रहेगा

इसके बाद नए साल में मकर संक्रांति के बाद 18 जनवरी से विवाह मुहूर्त शुरू होंगे। फरवरी में विवाह के अधिक मुहूर्त बन रहे हैं

वहीं, 15 मार्च 2027 से एक बार फिर मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाएगा। इसी दिन तुलसी विवाह भी होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन से भगवान विष्णु सृष्टि के पालन, पोषण और संरक्षण का कार्य पुनः संभालते हैं। इसके साथ ही विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश समेत अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं।आचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री के अनुसार, सूर्यदेव 15 दिसंबर को दिन में एक बजे मूल नक्षत्र में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाएगा। इस दौरान मांगलिक कार्यों पर विराम रहेगा। सूर्य के 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति के बाद मांगलिक कार्य दोबारा शुरू होंगे।श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रख्यात ज्योतिषविद प्रो. नागेंद्र पांडेय ने बताया कि देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को भोर में 3:30 बजे शुरू होकर रात 1:54 बजे तक रहेगी। इसी दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि 28 अक्तूबर को शुक्र पूर्व दिशा में उदय हो चुके हैं। सूर्यदेव 18 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वर्तमान में सूर्य तुला राशि में हैं। 20 नवंबर को भगवान विष्णु के जागृत होने के साथ ही मांगलिक कार्यों के योग बनने लगेंगे।