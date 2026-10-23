{"_id":"6adacb89b6a7f6a1b904d473","slug":"video-soundbite-from-rudrapur-circle-officer-mr-rajesh-chaturvedi-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवरिया: गौरीबाजार के लवकनी गांव में युवक को चाकू मारकर किया घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देवरिया के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के लवकनी गांव में 22 अक्तूबर को विवाद के दौरान अरविंद चौहान पर चाकू से हमला कर दिया गया। आरोप है कि गांव के ही रविकिशन, शक्ति और एक अज्ञात व्यक्ति ने वारदात को अंजाम दिया। घायल अरविंद को परिजनों की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई गई है।

... और पढ़ें