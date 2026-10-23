देवरिया: बैंक का सर्वर फेल होने से ग्राहक रहे परेशान

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स्थानीय चौराहे पर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बृहस्पतिवार सुबह सर्वर फेल होने से बैंकिंग कामकाज ठप रहा। कैश काउंटर से लेकर बैंक के बाहर तक ग्राहकों की भीड़ लगी रही। दोपहर तक लेनदेन समेत अन्य सेवाएं प्रभावित रहीं। दोपहर बाद सर्वर ठीक होने पर कामकाज दोबारा शुरू हुआ।

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