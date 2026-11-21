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गांधीनगर में 4.08 करोड़ रुपये से बनेगा सीवर, सिंचाई विभाग के नाले पर निर्माण का शिलान्यास; VIDEO
नगर के मुख्य बाजार स्थित गांधीनगर वार्ड की वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की दिशा में शनिवार को महत्वपूर्ण पहल हुई। वार्ड नंबर 14 में सिंचाई विभाग के गंदे नाले पर 4.08 करोड़ रुपये की लागत से सीवर का निर्माण कराया जाएगा। विधायक रमेश जायसवाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन-अर्चन और हवन कर परियोजना का शिलान्यास किया। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों को गंदगी, दुर्गंध और जल निकासी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।
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