{"_id":"6ac38131a3b2b59b570563d6","slug":"video-government-procurement-to-be-done-solely-via-gem-portal-dm-warns-against-negligence-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"जेम पोर्टल से ही होगी सरकारी खरीद, लापरवाही पर डीएम ने चेताया; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जेम पोर्टल से ही होगी सरकारी खरीद, लापरवाही पर डीएम ने चेताया; VIDEO
चंदौली। सरकारी विभागों में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) कार्यशाला आयोजित की गई। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों और लेखाकारों को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद की प्रक्रिया और शासन के नए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप विभागों में शत-प्रतिशत सरकारी खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से ही की जाए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।