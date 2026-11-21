{"_id":"6b016f5b5318e27ede0a06e6","slug":"video-chandauli-three-protected-animals-being-transported-from-jaunpur-to-bihar-five-accused-arrested-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंदौली: जौनपुर से बिहार ले जाए जा रहे थे तीन संरक्षित पशु, पांच आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंदौली। जौनपुर से टाटा सफारी में तीन संरक्षित पशुओं को क्रूरतापूर्वक बांधकर बिहार ले जाया जा रहा था। शुक्रवार को सैयदराजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर तिराहे के पास पुलिस ने घेराबंदी कर पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वाहन और दो मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए हैं। पकड़े गए आरोपियों में दो के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

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