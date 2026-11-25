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बिहार में शराबबंदी के बावजूद वहां शराब खपाने के लिए तस्करों ने नया तरीका अपनाया। लाइसेंसी दुकानों से शराब खरीदकर चंदौली में उसका भंडारण किया जा रहा था। बुधवार सुबह पुलिस ने कैली रोड स्थित एक मकान में छापा मारकर 1070 लीटर शराब बरामद की। इसकी अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने मौके से 10 पुरुषों, दो महिलाओं गिरफ्तार किया वहीं दो किशोरों अभिरक्षा में लिया गया है। इसके बाद पुलिस आगे में कार्रवाई में जुट गई है।

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