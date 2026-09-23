सपा सांसद रामजी लाल सुमन बोले- आरएसएस और भाजपा मानवता के दुश्मन

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आरएसएस और भाजपा मानवता के दुश्मन हैं। इन्हें एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं हैं। मनु स्मृति को मानने के लिए दबाव बनाने और आरक्षण को खत्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन यदि आरक्षण खत्म होगा तो मनु स्मृति को भी नहीं माना जाएगा। यह बातें बुधवार को सपा के जिला कार्यालय पर राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कही।

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