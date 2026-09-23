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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   SP MP Ramji Lal Suman targeted the RSS and the BJP

सपा सांसद रामजी लाल सुमन बोले- आरएसएस और भाजपा मानवता के दुश्मन

Wed, 23 Sep 2026 10:11 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Wed, 23 Sep 2026 10:11 PM IST
SP MP Ramji Lal Suman targeted the RSS and the BJP
आरएसएस और भाजपा मानवता के दुश्मन हैं। इन्हें एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं हैं। मनु स्मृति को मानने के लिए दबाव बनाने और आरक्षण को खत्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन यदि आरक्षण खत्म होगा तो मनु स्मृति को भी नहीं माना जाएगा। यह बातें बुधवार को सपा के जिला कार्यालय पर राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कही।
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