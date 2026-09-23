फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Allegation of creating a fake social media account using the MLA's name and photo.

Bulandshahar News: विधायक के नाम व फोटो से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का आरोप

Wed, 23 Sep 2026 10:16 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 10:16 PM IST
विज्ञापन
Allegation of creating a fake social media account using the MLA's name and photo.
सिकंदराबाद। सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक लक्ष्मीराज सिंह के नाम, फोटो और सार्वजनिक पहचान का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट संचालित करने का मामला प्रकाश में आया है।
विज्ञापन

आरोप है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बनाए गए इन फर्जी प्रोफाइल और पेजों के माध्यम से भ्रामक जानकारी और फर्जी दस्तावेज प्रसारित किए जा रहे थे। मामले में सिकंदराबाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

गौरव भाटिया ने पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम और सिकंदराबाद कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों पर विधायक के नाम से फर्जी प्रोफाइल और पेज बनाए गए हैं। इन पेजों से फर्जी सामग्री साझा की जा रही है, जिससे आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोप लगाया कि फर्जी अकाउंट और पेज के माध्यम से विधायक लक्ष्मीराज की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस और साइबर क्राइम सेल की टीम ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बनाए गए फर्जी अकाउंट को चिह्नित कर प्रोफाइलों के आईपी एड्रेस, डिजिटल फुटप्रिंट और लॉगिन हिस्ट्री खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर फर्जी अकाउंट चलाने वाले और इस षड्यंत्र में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

वर्जन
गौरव भाटिया की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस, साइबर सेल टीम के साथ मिलकर जांच कर रही है। आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दीपक कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें