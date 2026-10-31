{"_id":"6ae5ba734d6f540fbd0c55bc","slug":"video-farmers-union-staged-a-protest-in-bulandshahar-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर: गन्ना मूल्य 700 रुपये प्रति कुंतल करने की मांग, किसान यूनियन ने निकाली रैली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुलंदशहर: गन्ना मूल्य 700 रुपये प्रति कुंतल करने की मांग, किसान यूनियन ने निकाली रैली

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 31 Oct 2026 03:22 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 03:22 PM IST







Link Copied



बुलंदशहर में गन्ना किसानों की मांगों को लेकर शनिवार को भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने गन्ना रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। रैली में सैकड़ों की संख्या में महिला-पुरुष किसानों ने हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन