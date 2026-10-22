बदायूं: जिला अस्पताल के बाहर तीमारदार को रोडवेज बस ने कुचला, मौके पर मौत

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बदायूं में जिला अस्पताल के बाहर बृहस्पतिवार सुबह रोडवेज बस ने 40 वर्षीय मूलचंद्र को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शेखूपुर निवासी मूलचंद्र अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने अस्पताल आए थे। वह दुकान से सामान लेने सड़क पार कर रहे थे, तभी बस की चपेट में आ गए। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि आरोपी चालक को हिरासत में लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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