बदायूं: शहर में धूमधाम से निकली राम बरात, लोक कलाकारों ने बांधा समां; देखें वीडियो

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बदायूं में श्री रामलीला महोत्सव समिति की ओर से बृहस्पतिवार को भव्य राम बरात शोभायात्रा निकाली गई। बिरुआबाड़ी मंदिर से आरंभ हुई इस यात्रा में राजस्थानी लोककला, हरियाणा के ढोल और पंजाब के भांगड़े का अनूठा संगम देखने को मिला। शहर के प्रमुख मार्गों पर नगर पालिका द्वारा कालीन बिछाई गई तथा पूर्व मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच निकाली गई इस आकर्षक शोभायात्रा के दर्शन और भगवान श्रीराम की आरती के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे, जिससे पूरा शहर भक्तिमय हो गया।

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