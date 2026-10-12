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बदायूं: इस्लामनगर में गन हाउस में विस्फोट, तीन मजदूर घायल, एक की हालत नाजुक
बदायूं के इस्लामनगर कस्बे में सोमवार को शिवम गन हाउस के गोदाम में विस्फोट हो गया। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। पुलिस के अनुसार, गोदाम में सफाई के दौरान एयर गन के कारतूसों की पेटी गिरने से यह धमाका हुआ। घायलों में अमित (40), राजेश (44) और शिवकुमार (43) शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल अमित को मुरादाबाद रेफर किया गया है। राजेश और शिवकुमार का उपचार इस्लामनगर में चल रहा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
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