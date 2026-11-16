2027 के लिए BJP ने कसी कमर! बूथ से लेकर संगठन तक होगा मंथन

{"_id":"6af9e80a07c5a71b450c170a","slug":"video-resentment-did-not-stop-even-after-the-recovery-of-the-girl-demand-in-the-mahapanchayat-to-send-the-accused-to-jail-case-of-kidnapping-of-the-girl-police-had-registered-an-fir-against-five-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"कैराना: युवती की बरामदगी के बाद भी नहीं थमी नाराजगी, महापंचायत में आरोपियों को जेल भेजने की मांग, युवती के अपहरण का मामला, पुलिस ने पांच के खिलाफ दर्ज की थी प्राथमिकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}