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BJP gears up for 2027! Deliberations to take place from the booth level up through the entire organization.
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2027 के लिए BJP ने कसी कमर! बूथ से लेकर संगठन तक होगा मंथन
भाजपा सोमवार से मथुरा में दो दिन तक विधानसभा चुनाव की तैयारियों और देश के बदलते सियासी घटनाक्रम पर चिंतन करेगी। दो दिवसीय चिंतन शिविर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई दिग्गज शामिल होंगे।
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