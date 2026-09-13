{"_id":"6aa6409bf663eb19b902b3b5","slug":"video-search-intensified-for-three-accused-in-yashwants-murder-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"यशवंत की हत्या के तीन आरोपियों की तलाश तेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंगलवार की रात नगर थाना क्षेत्र के खड़ौआ निवासी यशवंत कुमार की हुई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा तो कर दिया है, लेकिन अभी भी हत्यारोपी प्रेमिका समेत तीन लोगों की तलाश की जा रही है। इसमें सर्विलांस की मदद स अलग-अलग टीम काम कर रही है। मालूम हो कि यशवंत कुमार गोरखपुर में पुलिस विभाग में संविदा के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। बुधवार की सुबह वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के धमोरा में उनका शव मिला था। जबकि उनकी बाइक दुबौलिया क्षेत्र के बैरागल टोल प्लाजा के पास में मिली थी। पुलिस ने शनिवार को एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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