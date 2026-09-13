स्त्री शक्ति समृद्धि: महिलाओं को बताए निवेश के टिप्स, एक्सपर्ट बोले-छोटे निवेश से बन सकता है बड़ा खजाना
कार्यक्रम में महिलाओं को निवेश और वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। धीरज डीन ने कहा कि सही तरीके से किया गया निवेश भविष्य में आर्थिक मजबूती देने में मदद करता है। बचत महिलाओं का स्वभाव होता है। किसी भी परिवार की समृद्धि में महिलाओं का योगदान ज्यादा रहता है। महिलाएं पहले किचन के डिब्बे में पैसा रखती थी, जो परिवार के लिए जरूरत पर काम आता था। आज एसआईपी में निवेश से इससे ज्यादा लाभ होगा।
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अमर उजाला बोनस और केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की पहल पर शनिवार को ‘स्त्री शक्ति समृद्धि’ कार्यक्रम का आयोजन होटल रेडिशन ब्लू में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 26वीं वाहिनी पीएसी कमांडेंट आईपीएस निहारिका शर्मा व पूर्व मेयर सत्या पांडेय ने किया।
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के जोनल सेल्स हेड, सेल्स, यूपी एवं उत्तराखंड, वाइस प्रेसिडेंट धीरज डीन ने कहा कि छोटे-छोटे निवेश से एक बड़ा खजाना बन सकता है, इससे मुनाफा होगा। परिवार की समृद्धि के लिए यह काफी फायदेमंद साबित होगा।
कार्यक्रम में 26वीं वाहिनी पीएसी कमांडेंट आईपीएस निहारिका शर्मा ने कहा कि बचत करने के लिए महिलाएं आगे आएं। यह विषय महिलाओं को सबसे अलग बनाने के लिए है। महिलाएं यह नहीं जानती हैं कि वह कितना कर सकती हैं, जरूरत पर महिलाओं ने बहुत कुछ किया है।
पूर्व मेयर डॉ. सत्या पांडेय ने कहा कि स्त्री का शब्द ही नारी का रूप होता है। स्त्री शक्ति का स्वरूप है। बचत करना हम महिलाओं के रक्त में होता है। जो महिलाएं पहले सोने में बचत की होंगी आज वही करोड़पति हैं। उन्होंने कहा कि बचत के साथ जब समृद्धि आएगी तो सुख से रहेंगी। छोटी बचत ही भविष्य में एक बड़े धन का मार्ग होता है। इस कार्यक्रम में निवेश करने के बारे में जानकारी पाकर महिलाएं भविष्य में लाभान्वित होंगी।