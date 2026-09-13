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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Former village head dies in Nilgai attack in Basti; horn pierced his chest.

खेत देखने जाते समय हादसा: नीलगाय ने पूर्व प्रधान को पटक-पटक कर मारा, सीने में घुसा सींग; मौके पर ही हो गई मौत

Sun, 13 Sep 2026 11:44 AM IST
Rohit Singh संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Published by: Rohit Singh Updated Sun, 13 Sep 2026 11:44 AM IST
सार

रविवार सुबह करीब 9:30 बजे वे साइकिल से घर से खेत देखने जा रहे थे। जैसे ही वे बैहार-सिंघोरिया मार्ग पर गांव के अशोक कुमार के खेत के पास पहुंचे, तभी गन्ने के खेत से अचानक एक नीलगाय निकली और साइकिल से टकरा गई, जिससे जैसराम गिर पड़े।

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Former village head dies in Nilgai attack in Basti; horn pierced his chest.
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बैहार गांव में रविवार सुबह खेत देखने जा रहे पूर्व प्रधान की नीलगाय के हमले से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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बैहार गांव निवासी जैसराम (55) गांव के पूर्व प्रधान थे। रविवार सुबह करीब 9:30 बजे वे साइकिल से घर से खेत देखने जा रहे थे।

जैसे ही वे बैहार-सिंघोरिया मार्ग पर गांव के अशोक कुमार के खेत के पास पहुंचे, तभी गन्ने के खेत से अचानक एक नीलगाय निकली और साइकिल से टकरा गई, जिससे जैसराम गिर पड़े। इसके बाद बिगड़ैल नीलगाय ने घूमकर जैसराम के सीने में सींग घुसा दिया और जमीन पर पटक दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
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घटना देख बगल के खेत में जा रहे हुबलाल ने परिजनों को सूचना दी। सूचना पर गांव के प्रधान बलराम चौधरी समेत सैकड़ों लोग जुट गए। परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। एसओ आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

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