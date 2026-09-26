{"_id":"6ab755f4ba77e53b040059d0","slug":"video-bus-mounts-divider-after-collision-with-truck-two-including-the-driver-critically-injured-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"ट्रक की टक्कर से बस डिवाइडर पर चढ़ी, चालक समेत दो गंभीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हर्रैया थाना क्षेत्र के बिजरा गांव के पास फोरलेन पर शनिवार सुबह करीब पांच बजे तेज रफ्तार ट्रक ने गोरखपुर डिपो की परिवहन निगम की बस में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ते हुए दूसरे लेन में चली गई। वहीं ट्रक सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसा। हादसे में ट्रक चालक देवेंद्र कुमार (27), पुत्र राम प्रसाद, निवासी उदना थाना बसई, जिला बटाईया (मध्य प्रदेश) और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में सवार यात्री बाल-बाल बच गए।

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