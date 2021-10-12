Basti News: ट्रैक्टर और मशीनों पर भरभराकर गिरी दीवार और टीनशेड

विज्ञापन

पैकोलिया। थाना क्षेत्र के महादेवा गांव में शुक्रवार सुबह तेज हवा और बारिश के दौरान टीनशेड समेत दीवार भरभराकर गिर गई। इसके नीचे खड़ा ट्रैक्टर, धनकुट्टी मशीन, मोटरसाइकिल, चारपाई समेत अन्य सामान दब गया। हादसे में मशीन और अन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। महादेवा गांव में पैकोलिया-संसारीपुर मार्ग के किनारे टावर के पास रामचंद्र ने टीनशेड बना रखा था। इसमें कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीनें और अन्य सामान रखा जाता था। शुक्रवार सुबह तेज हवा के साथ बारिश के दौरान अचानक दीवार गिरने लगी। उस समय रामचंद्र टीनशेड के अंदर मौजूद थे। दीवार गिरते देख वह किसी तरह बाहर निकल आए। हादसे में उन्हें हल्की चोटें आईं। संवाद