Basti News: 60 लाख खर्च पर नहीं मिला पानी, अब नाै लाख से मरम्मत

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वहीं, चार वाटर एटीएम से मोटर और दूसरे उपकरण तक चोरी हो चुके हैं और मौके पर सिर्फ उनका ढांचा बचा है। 11 मशीनों की मरम्मत के लिए नगर पालिका ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।वर्ष 2022 में नगर पालिका ने शहर के 15 स्थानों पर वाटर एटीएम लगाए थे। प्रत्येक मशीन पर करीब चार लाख रुपये खर्च हुए थे। शुरुआत में ट्रायल के दौरान मशीनों से पानी मिला पर कुछ ही समय में अधिकांश वाटर एटीएम खराब होते गए। गर्मी के दिनों में प्यास बुझाने की उम्मीद में पहुंचने वाले राहगीरों को मायूस होकर लौटना पड़ा।रखरखाव के अभाव में कई जगह मशीनों के उपकरण और मोटर तक गायब हो गए। अब कई स्थानों पर वाटर एटीएम का ढांचा ही बचा है। आवास विकास कॉलोनी गेट के पास लगे वाटर एटीएम के उपकरण गायब हैं। मालवीय रोड और रेलवे स्टेशन के पास लगे वाटर एटीएम की स्थिति भी ऐसी ही है। संवाद