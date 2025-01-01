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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Rain disrupts normal life; crops flattened in the fields.

Basti News: बारिश से जनजीवन बेहाल, खेतों में फसलें धराशायी

Sat, 26 Sep 2026 01:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:12 AM IST
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Rain disrupts normal life; crops flattened in the fields.
बारिश के चलते बहादुरपुर क्षेत्र में गन्ना फसल गिरी संवाद
बस्ती। जिले में बुधवार शाम से शुरू हुई बारिश शुक्रवार शाम तक रुक-रुककर जारी रही। तीन दिनों में करीब 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार बारिश और तेज हवा से शहर से लेकर गांव तक जनजीवन प्रभावित रहा। निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से रास्ते बाधित हुए तो बिजली के खंभे और तार टूटने से आपूर्ति भी प्रभावित रही।
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बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और लोगों को ठंड का अहसास हुआ। पंखे बंद कर लोग घरों में बैठे रहे। मौसम में आर्द्रता 93 प्रतिशत रही। अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शहर की तुर्कहिया, महरीखांवा, आवास विकास और मिश्रौलिया समेत कई कॉलोनियों में पानी भर गया। गनेशपुर मार्ग, दुबौला, कप्तानगंज, गोटवा सर्विस रोड और मूड़घाट सर्विस रोड पर पानी और कीचड़ के कारण लोगों को परेशानी हुई। कई निचले इलाकों में लोग घरों से निकलने से बचते रहे।
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बारिश और तेज हवा का असर बिजली आपूर्ति पर भी पड़ा। गांधीनगर फीडर की आपूर्ति सुबह पांच से 11 बजे तक ठप रही। भानपुर कस्बे में दो स्थानों पर पेड़ गिरने से छह बिजली के खंभे और तार टूट गए। असनहरा फीडर के तहत कई जगह पेड़ और डालियां तारों पर गिरने से आपूर्ति बाधित रही।
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33 केवी लाइन में ब्रेकडाउन के कारण भी परेशानी हुई। बिजली न होने से घरों में टुल्लू पंप नहीं चल सके। लोगों को पानी भरने के लिए हैंडपंप का सहारा लेना पड़ा। इन्वर्टर डिस्चार्ज होने से भी दिक्कत हुई। बिजली विभाग की टीमें आपूर्ति बहाल करने में जुटी रहीं।
नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश : एडीएम ज्ञानचंद्र ने बताया कि बारिश और तेज हवा से हुए नुकसान के आकलन के लिए सभी एसडीएम को सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। मकान, फसल, जनहानि या पशुहानि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार आपदा राहत उपलब्ध कराई जाएगी।

फसल गिरने से किसानों की बढ़ी चिंता : महराजगंज। क्षेत्र में 36 घंटे से जारी बारिश और करीब 24 घंटे से चल रही तेज हवा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खखादेवरी, ठुठवा, पेड़ारी, मदही और गंगापुर के आसपास खेतों में खड़ी गन्ने और धान की फसल गिर गई।
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