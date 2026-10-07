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बस्ती: बाइक चोर गैंग का खुलासा, नेपाल में बेचते थे पार्ट्स

अनुराग रंजन

Updated Wed, 07 Oct 2026 04:48 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 04:48 PM IST







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बस्ती कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी की मोटरसाइकिलों को ग्राइंडर मशीन से काटकर अलग-अलग पार्ट्स में बदलते और कबाड़ के कारोबार की आड़ में बेचते थे। ... और पढ़ें

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