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बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के मकान पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

Digvijay Singh

Updated Tue, 20 Oct 2026 07:01 AM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 07:01 AM IST







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मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के चौपुला स्थित मकान पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दीज गई है। संवाददाता अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट देखिए ... और पढ़ें

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