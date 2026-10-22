{"_id":"6ad9aaeb4270c905a201ad0d","slug":"video-sanitation-workers-protest-over-non-payment-of-honorarium-in-bareilly-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: मानदेय नहीं मिलने पर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमराई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली के जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को कार्य बहिष्कार किया। दो माह से मानदेय न मिलने के कारण यह कदम उठाया गया। इससे अस्पतालों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई और जगह-जगह कूड़ा पड़ा रहा। कर्मचारियों ने बताया कि वेतन न मिलने से परिवार के भरण-पोषण में कठिनाई हो रही है। एडीएसआईसी आरसी दीक्षित ने कहा कि भुगतान संबंधी बातचीत चल रही है। आज ही सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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