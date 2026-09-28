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उज्जैन बवाल: बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने की अपील- शांति बनाए रखें मुसलमान

Mukesh Kumar

Updated Mon, 28 Sep 2026 02:41 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 02:41 PM IST







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उज्जैन में हुए बवाल पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वहां के मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मौलाना रजवी ने कहा कि किसी भी सूरत में हिंसक प्रदर्शन न करें। उन्होंने उज्जैन जिला प्रशासन के रवैये पर सवाल भी उठाए। ... और पढ़ें

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