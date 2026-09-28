मौसम अपडेट: बरेली में तीन दिन में हुई 290.9 मिलीमीटर बारिश, अब राहत के आसार

आज स्कूल-कॉलेज बंद

जिले में सोमवार को सभी प्राथमिक, माध्यमिक और डिग्री कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने लगातार हुई भारी बारिश और जलभराव के मद्देनजर जारी किया। जिलाधिकारी के अनुसार सभी शिक्षण संस्थान सोमवार को बंद रहेंगे। यह अवकाश यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

इसमें सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूल भी शामिल हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में भी अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित संस्थानों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है।