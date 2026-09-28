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पीलीभीत: देवहा की कटान से नावकूड़ गांव पर मंडराया खतरा, एक मकान का हिस्सा नदी में समाया

Mon, 28 Sep 2026 03:02 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 28 Sep 2026 03:02 PM IST
सार

पीलीभीत में बारिश के बाद देवहा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शहर से सटे नावकूड़ गांव में देवहा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान तेज हो गई है। सोमवार को एक मकान का हिस्सा नदी में समा गया। करीब दस घर खतरे की जद में हैं। 

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Navkood village faces threat from Devha river erosion in Pilibhit
मकान का हिस्सा देवही नदी में समाया - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पीलीभीत में शहर से सटे नावकूड़ गांव में देवहा नदी का बढ़ा जलस्तर अब आबादी के लिए खतरा बन गया है। नदी तेजी से गांव की ओर कटान कर रही है। इससे करीब 10 घर नदी की जद में आ गए हैं। सोमवार को कटान की चपेट में आकर एक मकान का हिस्सा नदी में समा गया। खतरा बढ़ता देख ग्रामीण घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे हैं। उधर, बाढ़ खंड ने बचाव कार्य शुरू कर दिया, लेकिन ग्रामीण इससे संतुष्ट नहीं हैं।

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नावकूड़ गांव की सीमा से होकर देवहा नदी गुजरती है। बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से नदी का बहाव तेज हुआ तो किनारों पर कटान भी शुरू हो गया। रविवार को नदी लगातार गांव की सीमा में जमीन काटती रही। धीरे-धीरे कटान आबादी की ओर बढ़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 10 मकान इसकी जद में आ चुके हैं। इनमें से एक मकान का कुछ हिस्सा कटकर नदी में चला गया। इससे आसपास रहने वाले परिवारों में दहशत है।

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Navkood village faces threat from Devha river erosion in Pilibhit
देवहा नदी की कटान तेज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे ग्रामीण
कटान बढ़ने के बाद ग्रामीण अपने घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। लोगों को डर है कि अगर नदी का रुख इसी तरह आबादी की ओर बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में कई और मकानों पर खतरा पैदा हो सकता है। ग्रामीण दिन-रात नदी के किनारे हो रहे कटान पर नजर रख रहे हैं।
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बचाव कार्य शुरू, ग्रामीण बोले- स्थायी इंतजाम जरूरी
ग्रामीणों के अनुसार, पिछले दिनों भी जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ खंड की ओर से कटान रोकने के लिए कट्टे लगाए गए थे। तेज बहाव के कारण ये बचाव इंतजाम प्रभावी नहीं हो सके। अब दोबारा कटान बढ़ने पर विभाग ने बचाव कार्य शुरू किया है। ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा काम से तत्काल राहत मिल सकती है, लेकिन इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। उन्होंने बारिश का मौसम खत्म होने के बाद नदी किनारे पत्थर की ठोकर और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में नदी का बहाव आबादी की ओर न मुड़े।

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