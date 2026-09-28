पीलीभीत: देवहा की कटान से नावकूड़ गांव पर मंडराया खतरा, एक मकान का हिस्सा नदी में समाया

बचाव कार्य शुरू, ग्रामीण बोले- स्थायी इंतजाम जरूरी

ग्रामीणों के अनुसार, पिछले दिनों भी जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ खंड की ओर से कटान रोकने के लिए कट्टे लगाए गए थे। तेज बहाव के कारण ये बचाव इंतजाम प्रभावी नहीं हो सके। अब दोबारा कटान बढ़ने पर विभाग ने बचाव कार्य शुरू किया है। ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा काम से तत्काल राहत मिल सकती है, लेकिन इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। उन्होंने बारिश का मौसम खत्म होने के बाद नदी किनारे पत्थर की ठोकर और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में नदी का बहाव आबादी की ओर न मुड़े।