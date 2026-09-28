उज्जैन मस्जिद विवाद: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- हिंसक प्रदर्शन न करें मुसलमान; शांति बनाए रखने की अपील

'हिंसा से बचें, कानूनी दायरे में करें प्रदर्शन'

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जोर देकर कहा कि हिंसा किसी भी मुद्दे का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंसक प्रदर्शन से बहुत सारी नई समस्याएं पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का कानूनी अधिकार है। मगर ये तमाम चीजें कानून के दायरे में रहकर ही होनी चाहिए। उन्होंने सभी से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का आग्रह किया।



उज्जैन के मुसलमानों से विशेष आग्रह

बरेली के मौलाना ने खास तौर पर उज्जैन के मुसलमानों से अपील की है। उन्होंने सभी से अमन और शांति बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने सांप्रदायिकता के माहौल से बचने की सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी सूरत में हिंसक प्रदर्शन न करें। उन्होंने कहा कि एकजुटता और शांति से ही समाधान संभव है।