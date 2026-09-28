यूपी: 'आत्मरक्षा के लिए एयर पिस्टल चलाना सीखें', अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने लड़कियों को दी सलाह
अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए एयर पिस्टल चलाने का प्रशिक्षण लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
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बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन और भारतीय सेना की पूर्व अधिकारी खुशबू पाटनी महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए एयर पिस्टल चलाने का प्रशिक्षण लेने की सलाह दी है। यह सलाह बिहार के जमुई में किशोरी से छेड़खानी और पिटाई की घटना के बाद आई है। खुशबू पाटनी ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर की है।
उन्होंने एक वीडियो साझा किया, जिसमें लड़कियों को एयर पिस्टल का इस्तेमाल करने का तरीका समझाया गया है। खुशबू ने कहा कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आत्मरक्षा के लिए एयर पिस्टल चलाने का प्रशिक्षण लेने की बात कही। यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर दिया कि हर लड़की को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। वीडियो के अंत में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दिखाई गई गन एक एयर पिस्टल है, यह असली हथियार नहीं है।
एयर पिस्टल ट्रेनिंग का महत्व
खुशबू पाटनी ने एयर पिस्टल के इस्तेमाल का तरीका भी समझाया है। उन्होंने बताया कि यह आत्मरक्षा के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। यह असली हथियार नहीं है, बल्कि एक प्रशिक्षण उपकरण है। इसका उपयोग लड़कियों को आपात स्थिति में खुद का बचाव करने में मदद कर सकता है। इस तरह की ट्रेनिंग से आत्मविश्वास बढ़ता है और बेटियां किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहती हैं।