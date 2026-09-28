यूपी: 'आत्मरक्षा के लिए एयर पिस्टल चलाना सीखें', अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने लड़कियों को दी सलाह

उन्होंने एक वीडियो साझा किया, जिसमें लड़कियों को एयर पिस्टल का इस्तेमाल करने का तरीका समझाया गया है। खुशबू ने कहा कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आत्मरक्षा के लिए एयर पिस्टल चलाने का प्रशिक्षण लेने की बात कही। यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर दिया कि हर लड़की को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। वीडियो के अंत में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दिखाई गई गन एक एयर पिस्टल है, यह असली हथियार नहीं है।