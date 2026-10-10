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Video: बाराबंकी में युवक की कार में लगी आग, जिंदा जला, चार महीने पहले खरीदी थी कार

Akash Dwivedi

Updated Sat, 10 Oct 2026 10:12 AM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 10:12 AM IST







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सफदरगंज थाना क्षेत्र में सैदनपुर-जमालपुर मार्ग पर हमीदनगर प्राथमिक विद्यालय के पास शनिवार रात करीब एक बजे कार में आग लगने से चालक प्रदीप कुमार (45) की जलकर मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि टाटा फिएगो कार पूरी तरह जल गई। प्रदीप लखनऊ एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे। घटना की जानकारी रविवार सुबह होने पर इलाके में सनसनी फैल गई। ... और पढ़ें

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