{"_id":"6b07e8e871b17e99fc051590","slug":"video-video-brabka-ma-savathhana-thavasa-para-palsakaramaya-na-l-nashhatha-oura-karatavaya-ka-shapatha-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: बाराबंकी में संविधान दिवस पर पुलिसकर्मियों ने ली निष्ठा और कर्तव्य की शपथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: बाराबंकी में संविधान दिवस पर पुलिसकर्मियों ने ली निष्ठा और कर्तव्य की शपथ
संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को जिलेभर के पुलिस कार्यालयों और थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों को संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की शपथ दिलाई गई। एसपी रवीना त्यागी ने पुलिस कार्यालय में कर्मचारियों को शपथ दिलाई। वहीं, शहर कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने पुलिसकर्मियों को संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप कार्य करने और संवैधानिक मूल्यों के पालन का संकल्प दिलाया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।