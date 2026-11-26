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संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को जिलेभर के पुलिस कार्यालयों और थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों को संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की शपथ दिलाई गई। एसपी रवीना त्यागी ने पुलिस कार्यालय में कर्मचारियों को शपथ दिलाई। वहीं, शहर कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने पुलिसकर्मियों को संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप कार्य करने और संवैधानिक मूल्यों के पालन का संकल्प दिलाया।

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