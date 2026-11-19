{"_id":"6afe7dd6ef956467c70b3ac2","slug":"video-video-brabka-ma-dasaema-ma-pachha-sa-ghasa-kara-kachha-thara-btha-lga-aaga-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: बाराबंकी में डीसीएम में पीछे से घुसी कार, कुछ देर बाद लगी आग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सफदरगंज थाना क्षेत्र में अयोध्या हाईवे पर लक्षबर बजहा गांव के पास बुधवार रात करीब दो बजे तेज रफ्तार कार आगे चल रही डीसीएम में पीछे से घुस गई। टक्कर से कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार चारों लोग बाहर निकल आए। पुलिस के अनुसार, सभी को हल्की चोटें आईं। कुछ देर बाद कार में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची सफदरगंज पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। साथ ही हाईवे पर यातायात सुचारु कराया। बताया गया कि कार देवरिया से लखनऊ जा रही थी। थानाध्यक्ष अजय प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। घटना की जांच की जा रही है।

... और पढ़ें