{"_id":"6ad9ba1f21fe31e3750bfbd5","slug":"video-video-blramapara-ma-shakashhaka-emaelsa-canava-ka-le-palga-parataya-ravana-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: बलरामपुर में शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को जिले में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। शुक्रवार को जिले के 10 मतदान केंद्रों पर शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में इस चुनाव के लिए कुल 982 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही मतदान कार्मिकों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ निर्धारित केंद्रों के लिए रवाना किया गया। शुक्रवार को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों को निर्धारित व्यवस्था के तहत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। प्रशासन का जोर चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने पर है। इसके लिए मतदान कार्मिकों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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