{"_id":"6ad9ba1f21fe31e3750bfbd5","slug":"video-video-blramapara-ma-shakashhaka-emaelsa-canava-ka-le-palga-parataya-ravana-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: बलरामपुर में शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: बलरामपुर में शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना
गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को जिले में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। शुक्रवार को जिले के 10 मतदान केंद्रों पर शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
जिले में इस चुनाव के लिए कुल 982 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही मतदान कार्मिकों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ निर्धारित केंद्रों के लिए रवाना किया गया।
शुक्रवार को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों को निर्धारित व्यवस्था के तहत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा।
प्रशासन का जोर चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने पर है। इसके लिए मतदान कार्मिकों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।